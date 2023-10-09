美國加州大學「UCLA棕熊行進樂隊」師生今天清晨搭機抵台，中華文化總會秘書長李厚慶表示，這次演出象徵台美友情別具意義，透過世界的好朋友一起參加國慶，也帶給國人信心。

美國加州大學洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」師生搭乘的中華航空CI23班機，在早上5時4分抵達桃園國際機場，國慶籌備委員會大會處長曹守全及李厚慶等人，也特別持手拿牌前往接機，讓師生們相當驚喜還一度喊起口號，UCLA棕熊行進樂隊此行有127名學生及12名老師，共139人來台。

李厚慶接受媒體聯訪表示，今年國慶大會特別邀請UCLA棕熊行進樂隊來，他們在美式足球場上有很多精湛表演，這次演出也象徵台美友情，台美彼此是好朋友，在國慶大會上演出別具意義，特別是這幾年台灣跟世界的連結、跟世界站在一起，透過世界的好朋友一起參加國慶，也帶給國人非常大的信心。

李厚慶說，文化總會這次邀請了日本跟美國的學校，有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部是高校生，是在固定範圍內演出；UCLA棕熊行進樂隊較擅長在美式足球場上的大型移動演出，2校各有擅長之處，也希望透過這樣的形式展現台灣跟美國、日本的情誼。

李厚慶指出，今天下午會在兩廳院廣場先有1場4校交流活動，包含台灣的建國高級中學樂旗聯隊、海軍官校鼓號樂隊，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，以及美國加州大學洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」，明天國慶大會時，美國跟日本2校的學生也都會在國慶大會上演出。

中華文化總會日前表示，去年國慶邀請「京都橘高校」來台演出，颳起全台「橘色炫風」，今年延續台日友情，慶籌會9月初公布東京農大二高接力於國慶演出，再加碼棕熊行進樂隊將在國慶大會上獻「純金之聲」，美國表演團體登上國慶舞台，見證台美民主陣線好友誼。

棕熊行進樂隊於國慶大會演出分3部份，首先以Bruin Fanfare與Strike Up the Band for UCLA為演出拉開序幕，後者為美國著名作曲家蓋希文（George Gershwin）在1936年時獻給UCLA的禮物，是樂隊每每出賽應援時必演出的主題曲。

棕熊行進樂隊接著帶來美國著名拉丁裔歌手席琳娜（Selena Quintanilla-Pérez）的金曲組曲，並以The Mighty Bruins一曲結尾，此曲為UCLA經典「戰歌」，由曾獲奧斯卡金像獎的作曲人康提（Bill Conti）作曲，同時也是學校校隊的「勝利進行曲」。

除國慶大會演出外，棕熊行進樂隊也受嘉義縣長翁章梁邀請，將前往嘉義縣參觀故宮南院、鄒族逐鹿文創園區及奉天宮等特色景點，還將與東石國中及竹崎高中兩校樂旗隊和街舞培訓隊互動。

國慶籌備委員會日前說明，UCLA棕熊行進樂隊曾在奧斯卡金像獎演出，也常受邀在美式足球賽前表演，擅長節奏輕快拉丁曲風，由於樂器統一採用亮眼金色，更有「純金之聲」稱號。