台灣第一艘國造潛艦「海鯤號」於9月28日舉行命名及下水典禮，但並未真的下水，必須等到2024年4月左右完成泊港測試，才能算真的「下水」。對此，前立委郭正亮怒批，總統蔡英文趕著進行下水典禮，主要是因為快卸任了，且要幫忙助選，根本是政治凌駕科學與經濟，「都不覺得臉紅嗎？」

郭正亮7日在節目《深喉嚨online》指出，政治學跟社會學有一定非科學的成分，可是經濟跟軍事是一翻兩瞪眼，一個國家有怎樣的軍備、GDP，就能做多少事，這騙不了人的。

對於國造潛艦，郭正亮也悲觀表示，政府當然可以說理想上全部都做完了，可是往下走，至少要再花4000億，加上未來維修估計上看一兆。郭還提到，海鯤號下水的時間點，同一時間日本跟北韓的潛艦也在下水，「拿這個對比蔡英文有多難看，台灣國造潛艦內定的泊港的正式程序是明年的4月到5月，但因為蔡英文怕要卸任來不及，還要助選」。

郭正亮表示，政府喊說，「我們建立自給自足的潛艦體系」，但自製率只有40%，電池、戰鬥系統都是外購，這些設備確定以後都買的到嗎？怎麼能說自給自足，朝鮮潛艦改造成核動力也在下水，人家是真的碰水，「怎麼會有這國家，什麼都是『類』，潛艦來個類下水」。

郭正亮怒轟，「以色列跟韓國絕對不允許政治凌駕科學，如果把政治高於軍事跟經濟，自己講白了，這個國家大概完蛋了，不允許科學辯論。」