美國出動「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）核動力超級航母打擊群和F-35、F-15、F-16等戰機馳援以色列。

就在以色列遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）空前突襲，導致超過700人喪生，隨即宣戰後，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）說，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）核動力超級航母打擊群和戰機正向東地中海前進。他並指出，包括彈藥在內，美國會提供以色列更多裝備和資源。

綜合外電8日報導，隨行的除了「湯馬斯·哈德納」號（USS Thomas Hudner，DDG 116）、「拉梅奇」號（USS Ramage，DDG-61）、卡尼號（USS Carney，DDG-64）和羅斯福號（USS Roosevelt，DDG 80）等驅逐艦外，還有「諾曼第」號（USS Normandy，CG-60）飛彈巡洋艦。而包括F-35、F-15、F-16和A-10等戰機中隊，也加強在相關區域刷存在感。近幾個月來，美國為了因應伊朗部隊在敘利亞和阿曼灣（Gulf of Oman）的侵略行動，已加派戰機到中東。

美國官員說，「福特」號航母打擊群出現，是要威懾反以的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah），還有其他激進組織聯手對付以色列。美國總統拜登周六警告，這不是任何以色列敵對黨派利用這些攻擊來尋求得利的時刻。

以色列指控，宿敵伊朗在哈瑪斯背後撐腰。拜登政府內的一名官員說，目前還不清楚，伊朗是否在周末哈瑪斯突襲以色列的行動中直接扮演了某種角色，但無疑伊朗提供了哈馬斯資金和武器裝備。拜登周日在致電以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時說，正提供更多援助給以色列。白宮說，近24小時內，拜登為了支援以色列，和尼坦雅胡進行密集外交接觸，以獲得最新狀況。

以色列已向哈瑪斯宣戰

文章來源：US Navy moves carrier strike group to eastern Mediterranean Sea with Israel at war
文章來源：US Navy moving warships, aircraft closer to Israel amid Hamas war
文章來源：The US is sending its most advanced aircraft carrier and its heavily armed strike group to Israel's coast and will supply the country with more weapons and ammo

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