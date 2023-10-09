美國出動「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）核動力超級航母打擊群和F-35、F-15、F-16等戰機馳援以色列。

就在以色列遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）空前突襲，導致超過700人喪生，隨即宣戰後，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）說，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）核動力超級航母打擊群和戰機正向東地中海前進。他並指出，包括彈藥在內，美國會提供以色列更多裝備和資源。

綜合外電8日報導，隨行的除了「湯馬斯·哈德納」號（USS Thomas Hudner，DDG 116）、「拉梅奇」號（USS Ramage，DDG-61）、卡尼號（USS Carney，DDG-64）和羅斯福號（USS Roosevelt，DDG 80）等驅逐艦外，還有「諾曼第」號（USS Normandy，CG-60）飛彈巡洋艦。而包括F-35、F-15、F-16和A-10等戰機中隊，也加強在相關區域刷存在感。近幾個月來，美國為了因應伊朗部隊在敘利亞和阿曼灣（Gulf of Oman）的侵略行動，已加派戰機到中東。

美國官員說，「福特」號航母打擊群出現，是要威懾反以的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah），還有其他激進組織聯手對付以色列。美國總統拜登周六警告，這不是任何以色列敵對黨派利用這些攻擊來尋求得利的時刻。

以色列指控，宿敵伊朗在哈瑪斯背後撐腰。拜登政府內的一名官員說，目前還不清楚，伊朗是否在周末哈瑪斯突襲以色列的行動中直接扮演了某種角色，但無疑伊朗提供了哈馬斯資金和武器裝備。拜登周日在致電以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時說，正提供更多援助給以色列。白宮說，近24小時內，拜登為了支援以色列，和尼坦雅胡進行密集外交接觸，以獲得最新狀況。