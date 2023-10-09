2024總統大選藍白最終是否能合作，備受各界高度關注。資深媒體人黃揚明認為，現階段恐得靠民進黨施政不利，讓兩政黨認為若不政黨輪替就只能一起死，才有可能促成藍白合。黃揚明直言，兩政黨在跟時間賽跑，要完成藍白合難度很高。

2024總統大選進入在野整合關鍵階段，民眾黨主席、總統參選人柯文哲拋出以5家民調作為藍白合的評判，國民黨總統參選人侯友宜則強調，民調並非唯一，否則淪為零和遊戲，目前應是政黨與政黨談妥，同時制定SOP明定合作項目、公約、綱領等，才能逐步完成整合。

對此，黃揚明昨（8）日在政論節目《TVBS戰情室》中提到，藍白合最近已進入到方法論，雙方將底線拋出來，而當柯說要比民調，侯的態度會讓人感覺不敢對決，因此柯也主導藍白合節奏、議題主導權，侯陣營要嚴陣以待。黃揚明強調，當很多人期待柯、侯合時，若有一方認定只能當正的，恐在這議題上失分，也錯失整合良機。黃揚明坦言，兩個政黨在跟時間賽跑，要完成藍白合的難度很高。

黃揚明認為，現階段看來真正能促成藍白合得靠民進黨施政不利，包括民進黨總統參選人賴清德競選過程，讓在野陣營有不政黨輪替，就兩個政黨一起死的感覺，才有可能促成藍白合。黃揚明強調，要看民進黨有沒有更天怒人怨。