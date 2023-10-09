國慶連假4天，屏東小琉球登島旅客已破萬，但島上民宿幾乎客滿，導致亂象發生。就有民眾直擊，當地知名地標「花瓶岩」旁的涼亭被帳篷佔滿，還有人在現場煮開伙煮食，瞬間變成露營區，管理人員獲報即到現場勸導，違規可開罰至少5千元罰鍰。

有民眾日前在「小琉球聯盟」臉書社團上發文，畫面中可以看到花瓶岩旁的半開放涼亭幾乎沒有活動空間，「被一整排帳篷佔用了！」不少帳篷直接搭在石頭路上。另外，還有遊客直接騎車上去，更直接在一旁平台上開伙烤肉、煮食物等等，讓當地居民看了直搖頭。

照片曝光後，引發許多網友熱議，「可以驅趕吧，這又不是露營區」、「台灣住宿真的貴了，哈哈哈」、「公共空間這樣不太好吧！很多人早上會到這邊吃早餐看風景！」、「把方便當隨便，居民太善良了」、「丟臉丟死了」。

對此，大鵬灣管理處琉球管理站主任蘇瑞芳表示，遊客占用的涼亭是公共空間，而鵬管處已在第一時間至現場勸離。後續鵬管處也將研討設立公告牌標示，禁止遊客佔用公有地，依據觀光發展條例，可開罰5千至100萬元以下罰鍰。