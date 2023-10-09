杭州亞運8日閉幕，地主大陸狂掃破紀錄的201金（383獎牌），南韓42金排行第3，輸給日本的52金。根據韓媒報導，南韓奧會設下的目標是45金至50金，雖然總獎牌190超過日本188，不過官方正式排名是以金牌數量，所以這個成績未達標。

日本是亞運早年的絕對統治者，南韓一向以日本為對手，自從1990年大陸統治亞運獎牌榜以來，日、韓兩國就只能搶當老二。1990年北京亞運，南韓54金力壓日本38金，事實上在北京亞運以來，南韓有6屆贏過日本，在1998年至2014年期間連續獲勝，日本只在1994年主場廣島亞運小贏南韓1金（64比63）。南韓更在自己擔任地主的2002年釜山亞運狂掃96金，痛宰日本44金。

2018年雅加達亞運是南韓慘敗的一屆，該屆日本75金大贏南韓49金。本屆杭州亞運是南韓連續兩屆排在老三，下一屆又是日本主場，搶回老二的機會更加渺茫。

儘管亞運的總金牌比20年前增加100個以上，但是這些新增的項目是落在別家手裡，包括創下28金隊史佳績的印度。南韓未能有效擴充金牌庫，主力仍在擊劍、跆拳道、射箭、游泳之類的傳統項目。中華隊19金追平1998年曼谷紀錄，總獎牌67少於當年的77，一方面也是其他國家的體育競爭力還有較大的成長空間。