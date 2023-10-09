以巴衝突越演越烈，中國大陸常駐聯合國代表張軍表示，呼籲有關各方保持克制，避免衝突局勢進一步升級。他指出，以巴局勢根本上是由於中東和平進程偏離正確軌道，國際社會和當事方必須著力打破惡性循環，以最大的緊迫感為推進「兩國方案」做出切實努力。

中國新聞網報導，聯合國安理會8日就以巴局勢舉行緊急磋商，張軍就當前以巴局勢闡述中方立場。他表示，中方對以色列與巴勒斯坦迦薩走廊武裝組織爆發激烈衝突表示嚴重關切，衝突造成大規模平民傷亡令人痛心。中方對局勢進一步惡化的前景深感憂慮。

張軍表示，中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊。中方呼籲有關各方保持最大克制，避免衝突局勢進一步升級，盡快實現停火。所有各方都有義務遵守國際人道法，避免對平民和民用設施的襲擊與破壞。

張軍表示，當前地面形勢十分脆弱。中方支持聯合國祕書長和有關國家開展斡旋，推動局勢盡快降溫。安理會要保持密切關注，隨時準備為推動對話、實現停火、恢復和平採取必要行動。

張軍指出，以巴局勢之所以屢陷危機，根本上是由於中東和平進程偏離正確軌道，「兩國方案」基礎不斷受到侵蝕，聯合國相關決議沒有得到切實執行。國際社會和當事方必須著力打破惡性循環，超越零敲碎打的危機管控，以最大的緊迫感為推進「兩國方案」做出切實努力。