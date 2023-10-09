「全台最有錢YouTuber」超哥2023年創立連鎖炸雞店「超派炸雞」，近日被網紅Toyz拍到新竹店的員工疑似整桶廢油倒入水溝引發爭議，超哥及合夥雞排店先後發聲明致歉，否認亂倒廢油，強調是洗鍋子的泡泡水和油渣，但網友怒火不減，連近日在試營運的「超派炸雞」汐止店也遭殃，評論區被網友狂刷一星負評。

疑似倒廢油事件爆發後，一票網友紛紛湧入超哥臉書、超派炸雞新竹巨城店留負評，連與此事無關的汐止店也遭到波及，被網友留1星負評批「「廢油人生」、「超貴，超派」、「我上次走出去的時候踩到水溝蓋，害人家跌倒了，好滑好嫩哦，原來上面有油渣」、「倒油油垢都堵住水溝蓋，還能振振有詞合理化，超派！」

疑似倒廢油事件疑燒，連超派炸雞汐止店也遭網友負評灌爆，店家將負評刪掉後仍有網友不斷留言。（翻攝自Google評論）

對此，超派炸雞汐止店在臉書發文，無奈表示評論區被灌爆，汐止店不方便回應影片的部分，畢竟不清楚事情經過，不過在此貼出環境衛生示意圖給大家，強調汐止店也是很在意食物的品質。

隨後汐止店附上廚房內回收油，以及店門口乾淨的水溝蓋照，粉絲紛紛安慰，「辛苦了，真的很倒楣」、「你老闆 越描越黑」、「廖老大效應，超派」，還有人表示，「自己亂倒東西本來就有錯，超派還在嘴人家，扯社會階層超好笑，整個FB被洗了幾千個留言，可悲」。