桃園某美髮店工作的23歲女助理，近日疑被客人投訴遭店內設計師集體霸凌，不僅被罰半蹲、舉染燙盆、提水桶，還罰青蛙跳、蹲地上，途經民眾看不下去蒐證並報案，並發布網路社群「靠北美髮」，引來網友一片撻伐，據了解，助理妹昨天並未因鬧上新聞受到影響，反而照常上班，並表示是因為在洗頭流程的一些事情沒做好而被處罰，詢問到對於處罰方式是否有表達不滿，其回應只有一點點不舒服並沒有反抗，上班時還跟著店內音樂起舞，似乎對霸凌事件沒有太大反應。

臉書社團「靠北美髮」日前發布一則影片，引起網友激烈討論，影片內容顯示一個助理妹，遭全店員工虐待霸凌，逼迫其半蹲下跪要求其舉染燙盆、提水桶，還罰青蛙跳甚至持棍棒毆打下半身，原PO文中指控過程長達數小時。

事後設計師表示，當天女助理去幫客人洗頭，但沒有按照流程走，一再勸導給機會，但都不見助理妹有長進，還不斷頂嘴找藉口，辯稱我們的行為確實有點不當，會跟助理妹道歉，並表示這些懲處是助理妹自己提出來，該店店長也留言澄清，店內並無霸凌之事件，僅僅是員工之間互相打鬧。

大批網友質疑「建議全面抵制這家店，不要再去消費了」、「她有錯也不代表你能這樣打她，這不是教育，這是霸凌」，目前涉案設計師已離職，警方本月6日案發當天獲報後前往髮廊，詢問當事人及店家雙方皆表示無須警方協助處理，桃園市政府勞檢處表示，今日已至店家開出限期改善單，3個月後若無改善，將處3萬到30萬的罰鍰。

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