小編今（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。房價真的會跌？建商表示，在成本疊加效應下，房價不僅沒有下來，反而諸多政策墊高房屋成本，讓房價居高不下。專家也提到，這一波底部應是去年下半年到今年第一季，之後已從底部回升，「有感下跌」應不易看到。

【1】房價有感下跌？專家：短期難

打房政策一波波，外界期待房價應「有感下修」，不過房市專家認為，此波房市景氣循環已熬過上半年的底部，下半年又有新青安房貸政策上路，衝出一波剛性需求買氣，再加上碳費開徵在即、二次通膨陰霾揮之不去，短期恐不容易看到房價「有感下跌」。

【2】美債殖利率飆高 逢高鎖利 長期布局

美10年期公債殖利率水位飆出16年新高，市場悲觀氣氛濃厚，未來半年該如何布局債券市場？三大財管國銀認為，美債殖利率處於高位時間明顯拉長，但明年利率有望轉向，因此債市布局應「逢高鎖利」，建議以高評等債為優先。

【3】法人近20日買超 15檔二低一高大反攻

美國非農就業數據新增33.6萬人超乎市場預期，美股四大指數6日由黑翻紅，成為好兆頭。投資專家建議，台股回歸基本面，鎖定股價在月線下、本益比低於大盤，且9月營收月增的價值型個股，搭配法人近20日買超，包括矽創及華通等15檔「二低一高股」，股價可望展開絕地反攻。

【4】iPhone 15 在美賣不動

iPhone 15開賣後在各地湧現搶購熱潮，但近日卻有市調顯示美國銷售陷入停滯，估計蘋果在美國營收將陷入連續4季衰退，在中國大陸也面臨更嚴苛挑戰。

【5】AI點火 台股基金後市俏

今年來主動型台股基金交出漂亮成績單，表現最差的上櫃股票型基金都有超過2成、勝過大盤的績效；其他類型更締造超過4成的佳績。展望後市，投信法人普遍看好AI長線趨勢，預期台股在基本面具支撐以及選舉行情發酵下，將重回長多格局。