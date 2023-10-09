大陸女星Angelababy（楊穎）日前被爆出前往巴黎觀看瘋馬秀，引發大陸網友反彈，而瘋馬秀官方已2度發文表示Angelababy並未到場看瘋馬秀，但仍有網友曬出Angelababy出現的照片及入場的紀錄，且至今Angelababy都尚未做出回應；如今面對瘋馬秀的爭議，目前《奔跑吧》和《聽說很好吃》，都分別做出了不錄製與停播的聲明，雖未表明與事件相關，但在此時宣布不免引發外界猜測有軟封殺之意。

Angelababy瘋馬秀爭議至今未平息，即使官方發出聲明澄清，但Angelababy本人未出面說明，甚至還有網友曬出她有進場觀看的相關證據，導致整件事成為羅生門，且若事後證實Angelababy有看瘋馬秀，許多節目都需刪除資料修改播出內容，將會造成不少影響。

因此，今（9）日Angelababy長駐節目《奔跑吧》率先宣布12-15日的錄製，Angelababy因為行程衝突不參與，接著《聽說很好吃》也宣布這周停播，雖粉絲澄清是因行程衝突，但節目組的處理方式與日前蔡徐坤爆出一夜情墮胎後的處理方式一樣，不禁引起網友猜測。

Angelababy 2節目宣布不錄停播。（圖／擷取自微博）

事實上，Angelababy過去就多次在節目，或其他公開場合上向BIGBANG「GD」權志龍示愛，先前還多次朝聖BLACKPINK演唱會，如今前往瘋馬秀觀看Lisa的演出，被認定「踏足情色場所」踩到底線，因此遭傳她將遭封殺。