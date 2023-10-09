美國官員今天證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突襲，造成多名美國人死亡，但沒有透露更多細節。

美國國家安全會議（NSC）發言人表示：「我們可以證實有數名美國公民死亡。我們向受害者和所有受影響者的家屬表達最深切的哀悼。」

發言人還說：「我們將繼續密切關注事態發展，並與我們的以色列夥伴，特別是地方當局保持聯繫。」

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，官員尚未確認死者身分或公布任何其他細節。

此前有報導稱，至少有4名美國人遇害，有些受害者可能擁有雙重國籍。

以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）今天稍早在美國有線電視新聞網（CNN）露面時說：「以色列有很多公民具有雙重國籍。」

他說：「我猜想有數人（遇害），在這場可怕突襲之後，我們仍在試圖整理各類資訊。我們將確保消息透明，以便讓這些遇難者和被扣為人質者的親屬儘快了解狀況。」

自哈瑪斯發動攻擊以來，以色列至少有700人死亡、數十人被綁架。

美國公民在以巴衝突中喪生消息曝光的同時，遭遇數十年來最血腥攻擊的以色列正對巴勒斯坦飛地加薩（Gaza）發動報復性攻擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言將為以國「最黑暗的一天」復仇到底，以軍對加薩地區的住宅區、隧道、一座清真寺和哈瑪斯官員的住所發動空襲，造成400多人喪命，其中包括20名兒童。