日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部將在國慶大會表演，總統蔡英文準備了台灣鹽酥雞、檸檬愛玉，讓他們體驗台灣的經典宵夜。（圖取自蔡英文臉書）

有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部將在國慶大會表演，總統蔡英文昨天深夜說，她準備了台灣鹽酥雞、檸檬愛玉，給東京農大二高的學生，體驗台灣的經典宵夜。

蔡總統深夜透過臉書發文表示，用好吃的台灣美食做外交，歡迎外國的朋友。

她說，今年國慶，邀請了許多國家的好朋友，來到台灣慶祝國家的生日。在這次的國慶大會上，有「翡翠騎士」之稱的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，將帶來台灣人都很熟悉的動漫組曲。

蔡總統說，她準備了台灣鹽酥雞、檸檬愛玉，給東京農大二高的學生，體驗台灣的經典宵夜。

蔡總統表示，除了東京農大二高的學生，這次還有「純金之聲」 美國UCLA棕熊行進樂隊，將帶來氣勢磅礴的表演。這也是來自美國的表演團體，第一次登上國慶的舞台。

蔡總統並跟大家推薦，今天下午在兩廳院的戶外廣場，會有台美日四校的聯合交流。歡迎大家到現場，為遠道而來的貴賓加油打氣，讓他們感受到滿滿的台式熱情。（編輯：潘羿菁）1121009