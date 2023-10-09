由賈靜雯主演的《我們與惡的距離》2019年開播就掀起話題，帶動社會各界對劇情的評論，被觀眾評為台劇天花板，原本2021年就要拍續集，但延宕至今，傳出劇組近期有動作了，男主角據傳就是周渝民（仔仔），但因為劇情會脫離原本人事，因此演員全換新血。

《我們與惡的距離》描述無差別殺人事件引發的社會話題，討論加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛，該戲讓賈靜雯、温昇豪、曾沛慈一舉鍍金，根據《鏡週刊》報導，隔年公視發表的戲劇計畫中，《與惡2》就已經完成定調，等劇本完成就會開拍。

劇組近期終於展開選角工作，傳出導演仍是《與惡》的林君陽，由於劇情會脫離原本人事，因此演員全換新血，據悉，《與惡2》仍是一樁殺人案掀起風波，由周渝民飾演精神科醫師，妻小遭患者殺害，但他仍須面對兇手也是他熟識的病人，這是周渝民擅長的抑鬱戲路，劇情和第一季的社會寫實價值不變，但故事可能並無直接關聯。