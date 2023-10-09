美聯分區系列賽G2，遊騎兵先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）失手，但是隊友幫他把金鶯先發投手羅德里格茲（Grayson Rodriguez）打得更慘，羅德里格茲短短1.2局丟掉5分，終場遊騎兵11比8拿下2連勝聽牌！堂堂美東冠軍金鶯被逼至0勝2負的絕境，接下來還要前往遊騎兵主場背水作戰。

金鶯開賽先打了兩分，遊騎兵隨即在以狂風暴雨的連續安打在第2局灌回5分，打得金鶯早早換投。第3局遊騎兵連續3個四壞保送擠上滿壘，金鶯緊急再換投，沒想到韋伯（Jacob Webb）一登板就被蓋佛（Mitch Garver）轟了滿貫全壘打！遊騎兵擴大為9比2領先。

此戰最神奇的是遊騎兵席格（Corey Seager），6打席5次四壞保送創下大聯盟季後賽紀錄，其中3次是兩好球之後選到第4顆壞球，不戰而屈人之兵的典範。

遊騎兵蒙哥馬利主投4局失5分退場，在打線的強力掩護下無關勝負。金鶯9局下展現美東王者的韌性，打得遊騎兵緊急換投，希克斯（Aaron Hicks）轟出3分彈，主場觀眾歡欣鼓舞。不過挨轟的雷克勒（Jose Leclerc）還是穩住陣腳拿到最後兩個出局數，包括一記精采的再見三振。