（ 圖 / 截自「震震有詞」）

媒體人林裕豐日前於節目《震震有詞》大膽揭秘民俗「偏門招桃花」的離譜怪象。林裕豐表示，曾聽聞法師令女子先脫光衣服、雙膝跪地，之後再提硃砂筆於其身上畫符咒作法，甚至還將香插於其下體稱「祈求桃花」，施法過程太過猥褻，令人不敢直視。

林裕豐在節目中也透露，身邊一名女同事希望能登上主播台，因主播職業相當講求觀眾緣，於是她通過網絡搜索，尋來一間東南亞神明小廟祈求桃花，「廟裏法師引導女同事到後方房間，要她穿得清涼躺下，法師在一旁搖鈴鐺大吼大叫，還拿珠砂筆在女生身上畫符」。

不可思議的是，林裕豐形容，該名女同事做法後時隔不久，下班後經常撞見法師出沒公司附近進行窺探，還不時傳Line給予關心，更離譜的是，女同事還總是無緣無故地掛念法師。種種疑惑下，女同事向其他法師詢問，驚覺自己可能遭下和合術，於是趕緊封鎖法師，卻慘遭對方於網路上散播她躺在廟裡房間的清涼照片，讓女同事最後僅能無奈報警處理。

林鈺恩律師對此指出，未經同意拍攝、上傳私密影像或照片屬於違法行為，即便以被駭客盜帳號想要卸責，檢調單位仍可查出上傳照片的犯嫌，同時提醒觀眾：「坊間有些SPA會館要顧客簽下同意拍攝的文件，對此建議消費者勿輕易簽下任何同意拍攝之同意書。」

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