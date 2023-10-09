汪小菲和大S在2021年底宣布離婚，他恢復單身1年多，感情狀態備受矚目，汪小菲今（9日）凌晨和男網紅關立新連線直播時，被問到對前妻「是愛還是可憐」時，汪小菲直言：「愛」，但關立新提醒，大S已經和具俊曄再婚了，沒想到汪小菲卻驚吐：「那就再復婚嘛，不好嗎」，表示他不在意大S已經結婚。

汪小菲被問到對前妻「是愛還是可憐」時，汪小菲直言：「愛」，他心疼前妻身體不好，「不管怎麼樣那是我前妻，我不會放下她」，且揭他和大S吵架內幕「是她的律師一直在挑撥我們倆關係。」還稱具俊曄「那個光頭根本不在台北住，他跑了」，關立新詢問汪小菲是否問過大S態度，他則坦言沒有，關立新再追問「必須要知道女方需不需要這份愛」，汪小菲一聽就直言需要，「她是一個女明星，她需要別人愛」。

最後，關立新提醒，大S已經和具俊曄再婚了，汪小菲先是說「結他們的唄，跟我什麼關係？我不會跟她復婚」，沒想到下一秒又說，「那就再復婚嘛，不好嗎」。