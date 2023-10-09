《日股》日本股市9日休市1天 09:072023/10/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢運動日，日股10月9日休市1天，10月10日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓國股市9日休市1天 《日股》5黑後首紅 日經漲1.8% 汽車衝撞東京澀谷車站人群 肇事男子被捕稱「轉錯方向」 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #運動日 也許您會感興趣 推薦閱讀 「翡翠騎士」高雄首演嗨翻 史無前例加碼2首安可曲 17:522023/10/08 生活 日本石川縣加賀市長訪桃園 張善政盼深化「2面向」交流 19:012023/10/06 寶島 博報堂集團跨國聯手打造跨領域創意人才 17:072023/10/06 生活 排放核廢水反彈發酵 日水產8月對中出口大跌65.7％ 09:352023/10/08 財經 淨零轉型 賴清德：盼與日合作氫能源發展 13:112023/10/06 政治 全球十大「超值米其林之都」 台灣上榜！冠軍國度是它 07:002023/10/07 國際 《日股》日經反彈1.2% 這檔電信股狂飆17.89% 12:382023/10/05 財經 力爭日本修學旅行新據點 桃園赴大阪拉留學生 11:452023/10/07 生活 大陸黃金周出遊旺房市淡 35城日均成交量同比降約兩成 11:242023/10/08 兩岸 東京一碗拉麵賣1萬日圓 日本觀光正醞釀「差別化消費」 09:292023/10/07 生活 日幣走弱、雙邊友好 台灣味美食攻日好時機 07:002023/10/09 財經 杭州亞運》南韓持續沉淪！韓媒稱42金「未達標」不滿連兩屆輸日本 08:232023/10/09 體育 提升竹縣國際能見度 優質農特產在福岡展出 15:132023/10/07 生活 杭州亞運》大陸男籃僅得銅！姚明坦承時代變了：要學學日本 09:542023/10/07 體育 訂機票「松山飛日本」他漏看3字GG了 網：你不孤單 10:542023/10/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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