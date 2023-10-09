《韓股》韓國股市9日休市1天 09:072023/10/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢韓文節，韓股10月9日休市1天，10月10日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓國股市28日起休市6天 《日股》日本股市9日休市1天 《韓股》韓國股市10月2、3日續休市 #韓股 #日休市 #韓國股市 #適逢 #韓文 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》韓股反覆打底 回測2400點 16:392023/10/05 財經 《韓股》韓股2400點有撐 韓元小升 12:082023/10/06 財經 《韓股》2400點有撐 韓股回升 11:582023/10/05 財經 《韓股》美股債崩跌 韓股匯急挫 12:282023/10/04 財經 《韓股》利多沒用 韓股走低 12:282023/09/26 財經 《韓股》油價漲 韓股跌0.63% 11:582023/09/25 財經 《港股》港股2日休市 07:372023/10/02 財經 《金融》瀚亞投信：Q4股市已開發市場看好日、美 新興市場點選3國家 14:482023/09/27 財經 《韓股》韓股震盪收紅 外資續賣 16:392023/10/06 財經 《韓股》韓股拉尾盤 終結4連黑 16:492023/09/27 財經 《韓股》韓股匯軟腳 紛創新低點 16:592023/10/04 財經 《國際金融》歐股開高 關注美非農就業數據 15:582023/10/06 財經 《韓股》韓股匯大屠殺 紛創新低價 16:392023/09/26 財經 美國瀕臨政府關門危機 莊翠雲：聯準會沒升息、維持高利率 10:112023/10/02 財經 《韓股》韓股低檔狹盤 韓元也走貶 12:382023/09/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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