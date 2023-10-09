一名李姓男子透過特斯拉官網訂購一輛Model 3，同時預付10萬元訂金，但特斯拉約在一年後，通知李男因車輛停產，耿成新款車輛，要求加價購買新車，不過李堅持要原價買車，而遭到車商已恐有惡意原因下單理由解約。李男氣得提告要求特斯拉加倍返還訂金。法院審理後，認定是特斯拉未能履約，因此判賠20萬元加計利息，不得上訴。

根據判決書，李男於108年8月15日在特斯拉官方網站訂購一輛Model 3，同時支付10萬元定金，車商於109年10月22日通知李男，車輛已開始生產，因售價調漲，若他同意調漲後之售價，預計將能在同年11月交車。

但李男回覆不同意調漲後售價，並要求應以原約定售價，但車商卻表示是依照訂單之訂車條款約定，如李男不同意調漲，則會自動取消訂單，隨後在李男未同意下，車商立刻取消訂單且拒絕返還10萬元定金。李男認為認為權益遭受損害，提告要求車商賠償20萬。

但車商答辯，李男預訂當時尚未上市車輛，雙方對最終價格尚未確定，所以訂購單屬預約性質，必須等李男確認最終價格，並經車商同意後，才算成立買賣契約。

車商反控，因李男未能及時履約及確認交車時間，且當時車輛已因停產而無法交付，才以改款後車價向李男報價，但李男卻拒絕支付改款後之車價，並無違反雙方訂單之約定而片面調漲價金。

法官調查後發現，車商曾在2020年20月22日晚上6時55分通知李男車已出廠、若未在本季交車將取消訂單、預計交車日期安排11月最後一周，但李男回覆因新家裝修，想一月交車。車廠又在7時16分回覆將取消訂單，李則表示「暫時先不用取消」。

但當晚8時3分，車商透過電子郵件表示，因全球工廠生產配置調整，李男訂購的車輛規格未來將停止生產。若同意十二月中交付新規格車輛，車價將調漲為243萬1900元。

李男當晚獲知後拒絕，要求依訂單價錢交車，但車商也立即回覆，公司若認為有其他惡意原因下訂單，得單方面取消訂單，因此依合約取消訂單，並啟動退款機制。但法官認為，是特斯拉特無法履約，因此判特斯拉應給付20萬元及利息。不得上訴。