YouTuber「反骨男孩」成員艾瑞絲外型甜美、個性直率，時常在社群上分享生活；日前她在社群上傳一段影片透露，自己90歲的阿公最近過世，讓她有感而發想要人生短暫而燦爛，加上不想看到自己老了的樣子，希望歲月到45歲就好。

艾瑞絲解釋，因為擔心自己40歲時，在社群上發文可能沒人要按讚、分享，所以她表示，以後去拜阿公會祈求：「希望你可以讓我得那種馬上暴斃的病，午睡的時候就突然死掉就好」但她強調，不希望意外離開，要能善終「想要自己45歲時過世，這是哲學題，沒有對錯，你們不能用你們的價值觀來否定我」她坦言，因為在意隨著年紀變化的容貌「很多女生其實都不想要看到自己變老」。

然而，艾瑞絲也提到，寵物貓「咪咪」會活15歲，所以她打算活到45歲就好「如果牠走了以後，我真的就是死掉以後沒有任何遺憾的事或遺憾的人」由於自己私下作息並不養生，也不愛運動，因此直言：「我就是要身體越來越壞，我就是想要暴斃」。

影片一出，引起網友兩派論戰，一方不解「這不是正不正義，這是何不吃肉糜的概念，價值觀有點不對」、「這算不敢面對現實嗎」、「別亂宣揚自己扭曲的價值觀」，但也有人支持「找到同類人，一般講這些話都會被人說消極」、「我真的覺得人應該要可以決定自己什麼時候死」、「沒辦法反駁，好像真的也蠻合理的」。