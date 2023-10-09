巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日與以色列爆發大規模武裝衝突，向以國境內傾瀉5000枚火箭。對此，黎巴嫩籍前AV女優米雅卡莉法(Mia Khalifa)則在X（原推特）發文力挺巴勒斯坦，不但造成歐美網友熱議，也引爆台灣PTT鄉民討論。

針對以巴衝突，米雅7日表示，「如果有人看到巴勒斯坦的局勢，而不站在巴勒斯坦那一方，那就是支持種族隔離，歷史將會證明這一點。（If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time）。」

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

在米雅發文後，截止今天早上９點為止，總計有８萬人按讚，並得到1.3萬個回應。歐美網友紛紛留言表示，「我站在米雅這邊」、「只希望兩國能夠和平」；不過也有人稱，「你先站在加薩，感受當地的情況」、「我不認同你的觀點」。

除此之外，米雅在X發表的文章也在PTT《八卦版》發酵，鄉民稱「那怎麼不回去黎巴嫩支持一下」、「黎巴嫩伊朗今年通膨率都破百，國內交易一天一個價，還只收美金或黃金」、「黎巴嫩也對以色列開戰了，兩個打一個」、「所以說哪有歐美主流風向支持巴勒斯坦，這回事…在推特被罵爆了好嗎」。

全球最大色情網站Pornhub在2014年底發表統計，黎巴嫩裔美籍的米雅卡莉法(Mia Khalifa)是該年度「熱搜女優」第一名，在當年影片點擊率破150萬次，而沒幾個月後就退休；卡莉法過去也透露當女優的所得，在色情產業待了3個月竟只有1.2萬美元(約新台幣36萬元)，讓許多粉絲感到難以置信。

中東情勢引發全球關注，綜合媒體報導，聯合國安全理事會已針對這場危機召開緊急會議，美國率先呼籲對事件予以譴責，以色列駐聯合國大使Gilad Erdan也強調「必須給予以色列堅定支持來進行自我保護」，但巴勒斯坦駐聯合國大使曼Riyad Mansour呼籲安理會聚焦結束以色列占領，並說：「很遺憾，對一些媒體和政治人物而言，歷史只從以色列人遇害的時候才開始」，他認為可有一條不必殺害巴勒斯坦人也不必殺害以色列人的通往和平之路。