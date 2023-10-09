巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）日前突對以色列發動大規模襲擊，造成嚴重死傷，對於以軍在加薩走廊的防線，以及自豪的「鐵穹」防禦系統（Iron Dome）遭到突破，外界也相當訝異。對此，有臉書軍事粉專就分析以色列防線遭突破的原因，稱哈瑪斯「師法俄烏戰爭打法」。

粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」昨（8）日發文分析，首先在陸戰方面，哈瑪斯武裝分子使用了小型無人機對以軍發動空襲，利用空投的穿甲榴彈，擊毀了「梅卡瓦-4」坦克在內的以軍裝甲車。對照俄烏戰爭，雙方也都先由無人機襲擊對方裝甲車輛，這也是外界首次看到出動無人機狂打先鋒的戰爭模式。

🇮🇱⚔️🇵🇸 Israeli Tank attacked with munition dropped from drone ....Ukraine vibes pic.twitter.com/y3zbR2f9vA — Tony (@Cyberspec1) October 7, 2023

但之後哈瑪斯也運用其它「戰術」，粉專解析，武裝分子之後還以防空飛彈擊退以軍直升機；而以色列在沒了空中與地面支援，制空權又被哈瑪斯短暫奪走的情況下，邊防軍只剩下了輕步兵，導致根本無法抵擋數倍於己方的敵人，只能撤退，哈瑪斯武裝分子因此得以攻入加薩走廊附近的以色列市鎮。

至於在「鐵穹」防禦系統這次沒發揮功能一事，粉專分析，哈瑪斯這次對以色列發動飽和攻擊，由於「來襲火箭彈的數量實在太多」，「鐵穹」系統無法全部攔截，漏網的砲彈落地後引發嚴重死傷。此外，在哈瑪斯發射的火箭彈中，除了有土製火箭，還有軍規的高速多管火箭。