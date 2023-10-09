64歲的奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）遭指控性侵、性騷14歲未成年男性的醜聞導致事業全毀，身陷性侵官司6年的他，在64歲生日當天獲判無罪，讓他激動落淚。他「恢復自由」後即開始到處趴趴走，沒想到驚傳健康出問題，出席一場萬人活動時手臂麻痹，懷疑心臟出問題被送往醫院，所幸無大礙。

凱文史貝西參加一場電影節活動，突感到身體不舒服，在發表演講時左手臂出現8秒的麻痺，左臂麻木通常與心臟病發作的症狀有關，所以他趕緊前往醫院檢查、治療，所幸他的心臟狀況沒有問題，凱文史貝西當晚重返電影節，向觀眾保證他的健康狀況「正常」，不過他也感嘆表示，「這一次讓我思考到生命是多麼脆弱」。

Kevin Spacey Rushed To Hospital, Feared Heart Attack While At Film Festival Kevin Spacey feared he could be suffering a very serious medical emergency overseas … rushing to the hospital after having symptoms of a heart attack. Spacey spoke about the health scare in Uzbekista… pic.twitter.com/KtVzpk48br — Let's Talk About Dis Shidd (@MrsBarnesII) October 4, 2023

凱文史貝西被指控在2004年到2013年期間性侵、猥褻4名男子，辯護律師針對該案件指出，這些提出指控的男性根本就是「騙子」，甚至有證據指出他們想透過這場官司獲得大筆金錢。辯護律師更直言：「這些人根本是想搭#MeToo運動的順風車。」

凱文史貝西受到指控後完全淡出銀幕，名聲一落千丈，他原先是《紙牌屋》的男主角，爆出醜聞後紙牌屋》新一季的拍攝也因此暫停，當時《紙牌屋》團隊還向他提出告訴，法院於2021年11月判決凱文史貝西需賠償美金3100萬元（約台幣8.6億元）的高額違約金給製作公司MRC。

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