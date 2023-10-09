日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，今年首度受邀來台參加國慶演出，7日148人抵台後南下高雄，一行人在高鐵左營站快閃演出，吸引不少旅客目光，高雄經濟發展局局長廖泰翔昨（8）日表示，市府為他們準備豐富的美食、遊戲等，沒想到他們共同的願望竟是逛台灣的7-ELEVEn，最受他們青睞的商品是統一大布丁。

廖泰祥於個人臉書粉專指出，「翡翠騎士」148人7日上午考完期中考，當天晚上搭機抵達台北松山機場，下機先到總統府前廣場排練，接著又搭高鐵下南下高雄參加市府8日的歡迎派對。

廖泰祥表示，市府準備豐富的在地美食、有趣的遊戲，讓學生們搭乘遊艇從海上角度認識高雄的城市，但他們共同願望竟是逛台灣的7-ELEVEn，各個直呼「好想逛台灣的7-ELEVEn。」

市府透過統一集團，讓他們晚上逛7-ELEVEn，還為他們準備小禮物當作驚喜，學生們一拿到手都呼喊「卡哇伊」，他們在超商品味各種台灣美食，最熱門的商品是統一大布丁，其次受歡迎的還有蔥燒牛肉麵泡麵及科學麵。

廖泰祥說，7-ELEVEn店員不會日文，仍用手勢及笑容介紹台灣的商品，讓學生們相當驚喜，最讓他感動的是，當市府人員向7-ELEVEn主管與工作夥伴們道謝，對方反而感謝有機會能為國民外交盡一份心力。