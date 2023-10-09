即使受到美國強力制裁，美為5G新機Mate 60 Pro處理器晶片採用中芯7奈米技術，引起全球高度關注，但智庫研究報告顯示，華為與中芯可能透過一些手段繞過制裁，包括使用盜版EDA工具、設立空殼公司及對外採購宣稱是擴產28奈米，實則推進7奈米。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最新研究報告提到，中芯最早可能在2021年7月，最晚可能在2022年7月就已經開始生產7奈米，等於是拜登政府在2022年10月實施半導體出口管制措施之前，中芯就已經完成7奈米的大部分開發工作。

即使華為在制裁之前合法取得晶片設計EDA軟體的授權，但2020年之後外國廠商就已經被禁止停止軟體更新，CSIS引述業內人士說法提到，中芯可能透過盜版的EDA軟體進行7奈米晶片設計，尤其在EDA產業，大陸使用盜版軟體的問題人盡皆知。

此外，華為與中芯早在制裁前就大量囤積各項設備與原料，且就算已經遭到美國政府的嚴格限制，業內人士爆料，中芯與華為可以透過空殼公司或大陸關係企業所組成的供應鏈網路向國外廠商購買設備與零件，完全不會受到制裁影響。

其次，華為與中芯也有可能對廠商說謊，以擴產28奈米產能為理由，實則進口能夠通用的設備進入大陸，背地裡生產7奈米晶片，也有可能是廠商或供應鏈已經知情，但為了龐大利益視而不見。