大陸湖北省武漢市武昌首義學院一名輔導員要求女生抽籤去男生宿舍打掃衛生，引發關注。10月8日，該校團委一名工作人員回應，會了解清楚這一情況。不過，有該校學生表示，該輔導員初衷是好，表達可能有誤。

《南方都市報》報導，網友發布的PPT圖片顯示，「男生寢室衛生挺頭疼，希望全體女生群策群力助力班級男生宿舍，改善環境。」該網友還稱，同學學校的輔導員說，「每周抽籤，隨機抽，抽到一個女生宿舍，去抽到的另一個男生宿舍幫忙改造，統一一天進男生宿舍」。

該校團委一名工作人員今日回應，會了解清楚這一情況。另外，該校一名畢業生提供了校群裡的討論截圖，上面顯示，有學生稱，「輔導員就說男生寢室亂，然後說和女生學習一下，女生也幫忙想想辦法什麽的，互幫互助」。另名在校生則幫忙緩頰說，該輔導員初衷是好的，表達可能有誤。

據武昌首義學院官網，武昌首義學院是首批獨立學院之一，2000年8月經教育部批準設立，由華中科技大學和武漢軍威文化傳播集團合作興辦。學校現有武昌、嘉魚兩個校區。校園總占地134.5萬平方米，建築總面積50.25萬平方米。學校現有全日制在校生16000餘人，教師隊伍1181人。