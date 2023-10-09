韓流席捲全球，為南韓帶來龐大的收益，自2013年BTS防彈少年團到TWICE、BLACKPINK，甚至是現在的SEVENTEEN、IVE等團，都在國際上享有高人氣，且這些偶像年齡平均皆不到30歲；而這也讓許多人好奇，他們的收入是否與名氣成正比，根據南韓政府近期公布的受收資料可見，僅「頂尖1%歌手」年收破億，其他歌手收益竟只贏台灣一般年輕受雇員工的平均年薪。

根據《體育朝鮮》報導，南韓國會企劃財政委員會委員徐俊賢（音譯）上月30日從國稅廳取得一份資料，內容顯示「2017年至2021年各行業藝人所得金額現況」，可見2021年有報稅的歌手總計7729人，所有歌手總收入為5156億4500萬元韓幣（約新台幣133.8億元），平均每人年收為6679萬元韓幣（約新台幣173.3萬元）。

不過，值得注意的是，僅有77人也就是「頂尖1%」的歌手，平均年收有達到46億1774萬元韓幣（約新台幣1.2億元），占了全部歌手的68.9%，從中還可發現這些頂尖歌手自2017年時，平均收入為31.3436億元韓幣（約新台幣8133萬元）、2018年則為34.4698億元韓幣（約新台幣8945萬元），雖之後因新冠疫情影響驟降，但疫情後許多團體紛紛恢復活動，甚至在全球各地展開巡演，因此2021年收入明顯成長。

疫情過後韓團開始在全球各地巡演，收入也因此增加。（圖／翻攝自SEVENTEEN、IVE推特）

然而，其餘99%的歌手年收入則約1600億元韓幣（約新台幣41.52億元），平均年收約2090萬元韓幣（約新台幣54萬元）；根據台灣主計處資料顯示，2022年未滿30歲青年平均所得為53.6萬元，雖韓國一般歌手的年薪略贏台灣部分青年，但因南韓物價高，因此無法估算出精準的數據，但由此可知歌手收入差距相當大。