有些癌症特別愛找壯年男性！醫師就點出，包括咽喉癌、食道癌或胃癌，皆在男性好發癌症之中，而共通點都跟腸胃道有關。此外，醫師還提到，根據研究指出，男性若出現3種特徵，即雄性禿、身高超過2米、腰圍超標等，罹患某些特定癌症的機率會大增，其中雄性禿者，罹患攝護腺癌的比例較高。

血液腫瘤科醫師戴承正在《健康2.0》節目中表示，不論咽喉癌、食道癌及胃癌，都特別容易找上壯年男性，而共通點都跟腸胃道有關，尤其菸、酒對整個消化道的影響很大。他進一步說明，像是抽菸過去都以為只會造成肺癌，但現行研究發現，其實抽菸對於整個呼吸道、上消化道、胃、小腸、大腸、膽道、胰臟等，都有一連貫的影響。甚至和膀胱癌也有關聯。

另外，新光醫院家醫科醫師柳朋馳引述美國國務院研究指出，男性若出現3種特徵，對罹患某些特定癌症的風險會提高。他提到，像是雄性禿者，由於男性荷爾蒙較強，罹患攝護腺癌的比例較高；身高超過2米的男性，罹患睪丸癌的機率大幅上升；大肚男罹患大腸癌的機率較高，主要與飲食習慣有關，油炸吃得多、纖維少，自然患病機率高。

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