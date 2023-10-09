兒童感染科醫師顏俊宇日前分享國小二年級女兒的數學考卷，其中女兒連錯3題，但連他都無法理解錯在哪裡，因此上網求救，「教教我小二數學，請問『大約』是想問『四捨五入』嗎？」女兒算出正確答案卻被扣分，直呼數學的文字遊戲也太難了，貼文PO出後，引起不少家長共鳴，「現在都不敢自己亂教小學作業，跟我們學的不太一樣」。

顏俊宇日前在臉書發文，列出小二女兒答錯的數學題目，第1題是「停車場原本有31輛車，再開入52輛車後，現在停車場裡大約有（ ）輛車，答案不是83是80」；第2題「麵包店早上賣出47個麵包，下午又賣出32個麵包，麵包店今天大約賣出（ ）個麵包，答案不是79是80」；第3題則是「操場有29個男生和52個女生在運動，大約有（ ）個人在運動，答案不是81是80」。讓他疑惑題目中的大約是算出來再四捨五入嗎？哀號這數學文字遊戲也太難。

兒童感染科醫師顏俊宇貼出小二女兒數學題，不知該如何向女兒解釋「大約」。(翻攝自雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師FB)

顏俊宇表示，女兒用直式算出對的答案，卻被劃錯，還問他「難不成去超商買東西可以說，83元的東西大約80元，我只付80元嗎？」把顏俊宇整個問倒，不懂數字都那麼清楚算出來了，幹嘛還要算大約，求助網友該怎麼解。

問題拋出後，許多家長也有感「有明確數字可以算出，為什麼要教小孩不精確的東西…」，但有內行網友解釋，「這學期是在學『大約』的概念沒錯，測量也是。孩子要知道數字比較靠近誰的邏輯」、「大約是指第一時間能迅速估算的答案，對學過心算的人來說是脫褲子放屁，但其實日常很常用到，且數字越大用到估算方法的比例就越高」，還舉例去超市買了149元及629元的東西，就可以用「150+630」來估算。

連杜承哲醫師也來留言，這些題目的主旨是想要教「大約」這兩個字，而不是要教「加法」。還有網友解答「31輛車接近30，所以估30，47個麵包接近50，所以估成50，用估完的數字再去做加減。」