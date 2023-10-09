一名駕駛日前於《WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台》發佈一段行車記錄影片，根據畫面顯示，一輛轎車前（7）日行經國道1號南下中正交流路段時，忽見一個金屬鏟子迎面而來，徑直從車窗前飛過，當場嚇壞駕駛，幸好鐵鏟從旁而過，並未造成事故，但也讓駕駛驚呼實在太扯。。

該段行車記錄影片經網絡發佈後，迅速引發民眾熱議，紛紛憤怒討論：「這蓄意殺人了吧」、「上次是鋼板殺死人，這次是鏟子差點殺死人，下次是什麻東西掉落？會不會殺死人？」、「哇靠！這很有可能會害死人的，一定要重罰！」、「運汽氣夠衰直接砍頭」。

國道警察第五大隊對此回應，檢視民眾PO網的影片後發現，一部自小客車於前（7）日12時17分許（影片時間），行經國道1號南向366.3公里時，疑因輾壓地面掉落物 （疑為金屬鏟子） 致掉落物彈飛，所幸未造成後方事故。

國道五隊指出，目前尚未接獲本案件之通報或檢舉案件，大隊將調閱該路段監視影像、ETC門架資料進行比對追查該掉落車輛，並通知車主到案說明，俟查證後依規定舉發。

國道五隊提醒用路人，車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000鍰。