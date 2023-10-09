市場上對於經濟軟著陸吃了定心丸，一方面美國實質所得轉為正成長，全球超額儲蓄仍高，有利於延續消費動能，二方面，企業獲利加速，預期2024多數產業獲利成長將更好，例如科技/循環消費/通訊服務等子產業領先成，施羅德投信補充，全球區域的獲利動能輪動，不要只看美國股市，可關注全球趨勢股，日本股市以及能源類股。

總結來說，第四季旺季來臨，經驗顯示每年底市場表現可期，施羅德投信表示，運用動態操作，確實掌握債券收益，並靈活參與股市機會，我們提出以365佈局「後升息投資契機」，365指的是，3主軸+6利多+5方向來應對第四季的股債投資與接下來的高息環境。

3主軸-升息尾聲，經濟軟著陸，全球輪動。

6移多-債市提供高息，股市利基表現，企業獲利加速，能源供不應求，全球股具優勢日股有亮點，第四季旺季來臨。

5方向-全球多元債券，全球趨勢股票，能源股票，日本股票，全球多元資產。