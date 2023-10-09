to seal the deal 💥@paytonpritch3's big shot is tonight's @JetBlue Play of the Game pic.twitter.com/P2UjGGrpaH — Boston Celtics (@celtics) October 9, 2023

塞爾提克續約後衛普利查德（Payton Pritchard），根據美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，普利查德獲得4年3000萬美元全額保障的續約。普利查德近3個球季場均6.6分、2.1籃板只是個小角色，但是塞爾提克打算提拔他，給他更多上場時間。

今夏輪到2020年選秀梯次的球員續約，聯盟老闆灑幣不手軟，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、黃蜂拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）、溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）各自獲得總值5年2.6億美元頂薪。普利查德是該梯次第26順位的球員，相較於他的表現也是拿到了大約。

七六人熱身賽首戰對上塞爾提克，普利查德大概是受到新合約的激勵，投14中9奮勇砍下全場最高26分（外線11中6），幫助塞爾提克114比106獲勝，主場甚至有觀眾高喊「MVP」給他打氣。七六人主將恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）未上場，馬克西（Tyrese Maxey）攻下24分。

哈登想要前進快艇的夢想未變，根據美媒ESPN最新消息（也是沃洛納斯基爆料）快艇希望這項交易「愈快愈好」，但不打算提高出價。哈登執行了球員選項，本季年薪3560萬美元。