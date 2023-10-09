近日多家中國國有企業恢復了毛澤東時代的做法，成立「人民武裝部」。據VOA美國之音引述軍事專家認為，這反映中共領導人習近平對不斷惡化的國際環境以及經濟持續低迷的擔憂，透過不斷加強國防動員，進一步促進軍民融合，以達成以群眾治群眾、軍國一體的效果，為可能爆發的國內外衝突做準備。

美國智庫和平研究所（USIP）中國項目的傑出學者施道安（Andrew Scobell）表示，雖然人武部再次出現不一定意味中國正在為戰爭做準備，但人武部的死灰復燃的確顯示，中國似乎正在重新軍事化（remilitarizing）並成為一個衛戍國家（garrison state）。

施道安說，這確實表明在習近平領導下，中國正變得更加按照軍事方式組織起來。這對中國公民來說是一件既奇特又沮喪的事情。

美國國防情報局前東亞國防情報官員、現任美國外交政策研究所資深研究員韓力（Lonnie Henley）則表示，還不清楚現在的人武部（PAFD）是不是對國企已有的軍事代表辦事處的擴張。由於許多國企之前已設有軍事代表辦事處（MRO），特別是從事交通運輸或製造專門軍事硬體的公司。

但韓力也擔心人武部將來有可能擴張到私營企業。儘管私企不是地方政府的一部分，但考慮到中共已在其中設立了黨委，接下來也有可能設立更多人武部。

根據澎湃新聞報導，上海市國資委下屬上海城投集團9月28日成立人武部，隸屬解放軍的上海警備區直接領導。而稍早的8月31日，武漢農業集團也成立人武部，成為今年初以來武漢第9個成立人武部的國企。

甚至稍早8月1日，廣東惠州市水務集團、惠州市交通投資集團、惠州市城市建設投資集團也都各自成立人武部。

人民武裝部在中國並非全新事物。中共在1950年6月建立中央人民政府人民革命軍事委員會人民武裝部，主要負責徵兵、組織和訓練民兵、動員民用經濟資源以支持軍事行動、管理各地輕武器倉庫等等。

直到實施「改革開放」，特別是1990年代以經濟建設為中心下，人武部變得不太活躍，逐漸淡出外界視野。據《解放軍報》2018年報導，1960年代的民兵最多時超過2億人，直到改革開放初期降至3000萬人，現在為800萬人。