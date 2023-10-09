宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌對外打著「縣長林姿妙親信」名號，宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，向外誆騙募資與借貸逾億元；今（9日）上午9時10分，宜蘭地方法院裁定許智信羈押禁見獲准。

據悉，許男為躲債主9月28日後就失聯跑路，且車子幾天前被砸毀，原手機留在車內未帶走，並駕駛前女友的車子跑到苗栗頭份，而車子疑似遭債主放追蹤器，因此行蹤被檢警掌握；期間以徒步、搭計程車到處逃逸，還搭高鐵往返台北、高雄2次，最終於7日晚在台北高鐵站被埋伏的警方專案小組逮回，並搜到隨身攜帶的60萬現金。

詐騙逾億元「帶60萬潛逃」，宜縣府專員許智信羈押禁見。(吳佩蓉攝)

搜刮到許智信身上隨身攜帶的60萬現金。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

許智信8日下午經警察移送宜蘭地檢署檢察官複訊後，涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物，及刑法的詐欺取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；今上午經法官訊問後，認許犯嫌重大，宜院於上午9時10分應予羈押並禁止接見通信。