中廣董事長趙少康日前宣布，11日將召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，藍營2024總統參選人侯友宜跟高雄市前市長韓國瑜將再度同台，引發國民黨支持者熱議。對此，國民黨籍台中市立委參選人羅廷瑋預測，此次活動將有兩個目標，一是至少在「立委」選舉部分，會想辦法拉高藍營席次；二是可以刺激藍營團結。

羅廷瑋近日接受《中評網》訪問時，表示此次戰鬥藍集結，將在大選非綠整合局勢不明的階段，化被動變主動，首先至少要設法拉高國民黨立委席次，且請到韓國瑜站台，無疑是對藍營選民一大刺激，有望增加團結力道，且選將集結的情況下，也可以給予支持者信心。

除此之外，羅廷瑋還透露，戰鬥藍立委此次還會發表聯合政見，呼應侯友宜恢復特偵組、核1到3號電廠延役等政策，促使支持者對藍營在未來的立法院提案更有信心，選民若是認同這些政見，也會主動票投國民黨，使得國民黨2024後在立院席次有所提升。

羅廷瑋最後強調，韓國瑜、侯友宜跟戰鬥藍領袖同台的情況下，韓可以憑藉著強大的號召力，凝聚藍營支持者，再加上韓國瑜和民眾黨主席柯文哲有交情，或在藍白合作上也有裨益，緩解基層選民的焦慮，對國民黨選情無疑有正面效果。