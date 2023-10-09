好鄰居協會與台大兒家中心近日調查指出，有13.81％的孩子曾有自殺念頭、4.1％曾試圖自殺，教育部分析2016年至2020年高級中等以下學生自殺，8成自殺死亡的學生事前沒有向輔導室求助；有家長就直指，各校都有設置輔導室，但因孩子往往擔心遭標籤化而未尋求協助。

據衛福部統計，歷年兒少非自然死亡人數下降，但自殺人數趨勢卻逆勢上升，如去年0至11歲兒童自殺身亡人數達5人、近3年更達11人，較過去人數明顯成長，教育部校安通報也指出，2021年自殺及自傷事件通報達1萬492人次。

據衛福部統計，2020年的0至11歲兒童自殺通報原因主要為「學校適應問題」、占比達42.3％、「家庭成員問題」也達36.2％，12歲至17歲則為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」、占比逾4成，其次則為「家庭成員問題」。

教育部分析指出，高級中等以下各學籍學生自殺死亡率，以高中職學生占居高，其次國中、國小，性別以男性居多，自殺地點多為家中，多採取跳樓、上吊、燒炭等致死率高方法，非輔導室關懷個案（事前無求助）占8成，發生原因中，多為情緒困擾、負面自我價值、家人情感因素等為主。

台家盟秘書長李昭瑢表示，由於現在多為雙薪家庭，家長與孩子的相處時間減少，在孩子心情不佳、心理出現問題時，是否能由學校輔導室接觸學生，但統計卻發現，多數自殺死的孩子未接觸輔導室，是因為量能不足或是學生憂心遭標籤化呢？教育部應提出相應措施，而不是等到出現問題後再來做後端的補救。

教育部則說，學校可透過辦理「認識憂鬱情緒」、「自殺守門員」等主題性活動、工作坊，或培訓班級輔導股長及同儕，促進學生對心理健康的知能，增加學生對輔導室資源使用的可近性，也將持續積極宣導營造友善校園環境的重要，以降低學生、家長及教職人員對輔導、諮商或求助精神或身心科的刻板印象，提升輔導的接納性。

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