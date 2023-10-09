男星潘瑋柏愛情事業兩得意，2020年和圈外空姐女友宣云（Luna）結婚，近年把演藝重心轉往大陸的他，在陸綜《中國新說唱》、《青春有你》、《披荊斬棘》等都有不俗的演出，而他的身材也屢次成為討論話題，日前潘瑋柏巧遇彭于晏，兩男神合照讓身材成為亮點，彭于晏還驚呼：「太自律了」。

潘瑋柏因外型忽胖忽瘦，身材常被開玩笑是「吹氣球」，而潘瑋柏日前在機場巧遇彭于晏，儘管兩人都穿黑色上衣、外套，鴨舌帽以及口罩皆擋不住明星氣質，潘瑋柏還向彭于晏喊話：「許久不見，我們的身材都保持的很好」，彭于晏也隨後回應，留言誇讚潘瑋柏「潘帥，你太自律了！」

潘瑋柏隨即幽默說：「快別這樣說，這種完美身材都是因為我們每天都在健身房啊」，兩人互動逗趣，還吸引李榮浩留言：「沒錯 你確實一點沒變」，讓網友全笑翻，紛紛留言：「很好，瘦了不少」、「你變化多端」、「差不多是怎麼回事」。