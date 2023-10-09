神腦表示，新機上市的前後就是「舊機回收」的旺季，神腦觀察今年九月iPhone 15上市前後的回收量，較去年iPhone 14上市前後增長約1.5倍，也發現到9月22日iPhone 15上市後，單日回收量較上市前增加3倍之多，在今年九月回收最多的機型則是iPhone 11 系列，顯示出不少iPhone 11使用者想用舊機換購iPhone 15。神腦國際身為國內最大手機通路商，早在2014年就開始推動循環經濟，不只賣手機，還幫民眾處理汰換的舊機，將「二手機回收」納入服務項目，逐年的回收量呈現上升趨勢，預估今年的回收量比去年增長20%，神腦分析民眾來回收的舊手機品牌，數量最多的前五大品牌排序分別是蘋果、三星、小米、OPPO、SONY。

神腦為鼓勵民眾將閒置的二手舊機，把資源做更有效的循環及利用，神腦擁有最安心且完整地的二手機回收、鑑定機制及販售平台，舊機回收的價格公開透明、確保個資完整移除、回收機型最為全面，總共有700多款機種可回收（包含Apple Watch），現在拿舊機換新機最高可折抵高達3萬元，而回收舊機的步驟非常簡單，拿欲回收的舊機下載「神腦鑑價APP」，依APP進行檢測鑑價，就會顯示估價結果，再拿舊機到鄰近的神腦門市、7-ELEVEN超商，也可由專人到府收取，神腦將回收的舊機送到原廠認證的維修中心，採用國際認證的檢測軟體技術，執行檢測分類及維修，再上架至神腦生活網站販售給消費者，並提供6個月的原廠等級保固。

根據研調機構TrendForce報告顯示，二手手機市占持續擴大，近年崛起最主要是來自新興國家需求支撐，2022年二手機市場規模已達1.67億支，占整體手機市場的11%，其中，大陸為最大銷售國家，但也預期2026年印度在人口紅利助威下，二手機銷售有機會追平大陸。