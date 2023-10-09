中法混血、童星出身的女星張榕容，不僅外型亮眼，演技也備受肯定，更3次入圍金馬獎；8日她卻突然在IG曬出自己腫成豬頭的照片，表示自己因為長新冠又過敏，就連友人都快認不出她。

張榕容在限時動態透露自己日前確診新冠肺炎，接著又因為過敏，整張臉腫成豬頭，「打擊到底的臉，是你們想要的嗎﹖病、長新冠，大過敏哈！」接著張榕容曬出與友人的聊天紀錄，並傳送自己臉腫得像豬頭的照片，「這樣拍戲喔帥吧」，朋友則表示，「你這樣走在我面前，我只能靠聲音認出你了，劇組真慘忍」。

張榕容因為日前確診新冠接著又大過敏，因此臉腫得像豬頭。（圖／翻攝張榕容IG）

她無奈的說，自己與另位演員都確診，已經整整7天沒有排戲，但她很敬業，仍頂著腫到不行的臉到現場拍攝，而在「有生之年」中的一段戲，劇組就索性改劇本，讓她在戲內也過敏。

張榕容自我安慰「痛苦是幸福嘿嘿」，並自嘲自己豬頭模樣是「打擊到底的臉」。其實張榕容在2022年也在同期間過敏，除了臉腫之外眼睛還會發癢，如今時隔1年她仍未痊癒，讓靠臉吃飯的她相當苦惱。