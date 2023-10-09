我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏，以及加拿大「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾今天分別率團抵達臺灣，將出席國慶活動。總統府表示，期盼透過臺克來往交流，讓兩國邦誼更為緊密堅實。蔡英文總統也將就臺加雙邊關係發展及臺海安全議題與加拿大訪團交換意見。

克國總督萊柏此行是應我國政府邀請，於今日抵達臺灣，展開至10月13日、為期五天的訪問行程，總統府發言人林聿禪表示，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎萊柏總督率團訪問臺灣。

她指出，臺灣與聖克里斯多福及尼維斯自1983年建交，今年適逢兩國建交、同時也是克國獨立建國40週年，萊柏此行率團來訪，參加國慶大會及國慶酒會，更彰顯臺克兩國的深厚邦誼，別具意義。

林聿禪表示，臺灣與克國在農業、醫療衛生、教育、資通訊、氣候變遷及永續發展等領域合作緊密，兩國並透過各類合作計畫與簽署協議等方式，以具體行動互惠雙方人民。而克國政府及國會，也透過在國際場域為臺灣發聲、無異議通過友臺議案等實際作為，展現對臺灣的堅定支持。

林聿禪並表示，此行為萊柏總督於今年2月上任後首度訪問臺灣，期盼透過此次來往交流，讓兩國邦誼更為緊密堅實，並攜手為全球民主韌性及環境永續發展共同努力。

加拿大「加臺國會議員友好協會」今天也由共同主席麥唐諾參議員率團抵達台灣，將在雙十國慶期間進行訪問，並出席國慶慶典活動。林聿禪表示，蔡總統預計將於10月13日上午，於總統府接見訪問團，就台加雙邊關係發展及台海安全議題交換意見。

加拿大訪團團員尚包括聯邦參議院胡薩科斯（Leonidas Housakos）參議員、達方德（Pierre Dalphond）參議員、李察茲（David Richards）參議員、以及麥菲蘭（Marilou McPhedran）參議員等，共5位跨黨派國會議員。

她說，訪團分別來自「外交暨國際貿易委員會」、「交通暨通訊委員會」、「司法委員會」、「國安、國防暨退伍軍人委員會」、「社會暨科技委員會」及「漁業及海洋委員會」等多個重要委員會，充分彰顯加拿大國會對台灣的重視與支持。

林聿禪表示，此行為加拿大國會議員今年第三度組團訪問台灣，訪團成員也多次透過發言、提問、致函、參與連署、社群媒體發聲等多元方式與管道，為台灣仗義執言；而我國與加國國會之間，也有密切且實質的往來互動，近年來，更透過簽署各類協議等方式，深化雙邊關係。

總統府期盼透過此次來訪，進一步促進台加雙方在各領域的合作交流，共同攜手為印太區域和平與全球經貿發展貢獻民主夥伴之力。