未成年少女小芬（化名）於2020年5月明知道葉姓男子沒有對她強制猥褻，但卻仍到北高雄某分局控告葉男。葉男不甘名譽受損，反告小芬的父母親應連帶賠償100萬元精神慰撫金，橋頭地院審理後，認為小芬確實誣告葉男，判小芬的父母親應賠償10萬元給葉男。

小芬方面主張，因為偵查不公開，此案件並沒有毀損葉男的名譽，且其要求的精神慰撫金100萬元過高，請求法院駁回葉男的上訴。

葉男則說，此事貶損他的人格與社會評價，嚴重毀損其名譽，且之前橋頭地檢署已經還他清白，犯案是另一名葉姓男子。縱使小芬因為誤認而告葉男，也具有過失。由於小芬未成年，因此要求小芬的父母親連帶賠償100萬元。

法院調查，小芬在刑案警訊中自承加害人沒有戴口罩，有看過其面貌，警方也提供真正加害人照片給小芬指認，並訊問是否可能指認錯誤，但小芬仍堅持她沒有發生錯誤。不過，少年法院調查官調查時，小芬的母親說，在檢方第2次開庭時小芬就發現有可能搞錯了，但小芬不敢講，也不敢告訴家長。

少年法庭對此裁定認為小芬觸犯刑法第169條第1項誣告罪，且侵害葉男的權利。橋頭地院法官審理後，認為小芬的父母親應該賠償葉男10萬元為適當。對於原判決不當，採駁回定讞。