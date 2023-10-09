國家太空中心人員監看台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」發射過程。（國家太空中心提供／陳育賢新竹傳真）

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」搭乘Vega火箭，台灣時間9日上午準備在南美法屬圭亞那太空中心（CSG）發射。（國家太空中心提供／陳育賢新竹傳真）

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」搭乘Vega火箭，台灣時間9日上午準備在南美法屬圭亞那太空中心（CSG）發射。（國家太空中心提供／陳育賢新竹傳真）

延遲兩天，台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」9日上午9時36分終於順利在南美法屬圭亞那太空中心（CSG）發射升空。（國家太空中心提供／陳育賢新竹傳真）

延遲兩天，台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」9日上午9時36分終於順利在南美法屬圭亞那太空中心（CSG）發射升空。（國家太空中心提供／陳育賢新竹傳真）

延遲兩天，台灣首枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」9日上午9時36分終於順利在南美法屬圭亞那太空中心（CSG）發射升空！獵風者原訂7日上午9點36分搭乘亞利安公司的Vega火箭升空，卻在倒數14秒時，因火箭發射數據超出標準而取消，等了48小時後獵風者今天順利升空。

獵風者（Triton）衛星今天上午9點36分由亞利安公司的Vega火箭搭載順利發射升空，國科會主委吳政忠與國家太空中心主任吳宗信在太空中心現場屏息觀禮，太空中心也透過臉書等直播，在倒數10秒開始喊秒時，現場氣氛緊張，順利發射時，現場立即一片掌聲與歡呼聲。

吳宗信表示，真的是好事多磨，7日上午原本要發射，但在倒數到第14秒時，有些數據超出了標準，亞利安公司為了審慎起見緊急取消發射，經過2天的詳細檢測，確認完全沒有問題之後，決定今天上午9時36分再度挑戰執行發射任務。

吳政忠則指出，前天早上大家一定在倒數第14秒被喊停時都非常的緊張，也一定很擔心發生了什麼事，但其實所有非常大型的科學系統在運作前的前置作業，包括檢查等都要非常細心、耐心與堅持。

國家太空中心佐理工程師黃振瑋也表示，當時在倒數第14秒時突然取消，他覺得非常錯愕，照道理倒數時現場指揮官會倒數，但我們卻沒有聽到這樣聲音，當時就覺得有異常了，因此大家也都在聯絡了解情況。不過，火箭發射前的準備工作非常多，沒有到那一步，真的沒有辦法預知會發生什麼事。

至於當天是什麼原因導致發射喊停？黃振瑋說，目前所掌握的消息，是當天亞利安公司發現地面上與發射設施有些監測數值超出容許的標準，但究竟是哪些數值需要再作檢測與排除，對方還沒有作說明，因此也沒辦法去證實或討論外界的一些說法。

太空中心指出，過去台灣已執行過2個氣象衛星任務，而獵風者是台灣第1個自製的氣象衛星，其搭載的關鍵儀器為「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），任務是反演海面風速，補充目前氣象資料中較缺乏的海面風場資訊。

其觀測原理較不易受雲層遮蔽影響，可全天候觀測，對於像是颱風等劇烈天氣系統預報，能提供相當寶貴的觀測資料，提升颱風強度與路徑的預報能力。

此外，獵風者觀測範圍能全球覆蓋，主要會集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，這也是劇烈天氣生成的區域。

另，獵風者搭乘的Vega火箭則是亞利安旗下的小型運載火箭，這款火箭有4節，能運送 1500公斤有效酬載至繞極軌道，已經執行任務逾22次。