知名導演楊凡作品無數，2020年更以《繼園臺七號》拿下威尼斯影展最佳劇本獎，更與張艾嘉、張曼玉，還是鍾楚紅和鄭裕玲等知名女星合作過，近日他接受採訪透露與女明星合作秘辛，爆料鍾楚紅、張曼玉差點因為1原因爆發衝突。

楊凡近日接受《舊日的足跡》訪問，提到與張曼玉合作拍電影《玫瑰的故事》的往事，指剛認識她時是在百貨公司工作，便覺得她是位特別的女孩，之後參加港姊走紅。而之後張曼玉在劇中的演技也令楊凡驚嘆，讚她學習能力極強可以完全吸收導演給予的指點。

但是，張曼玉一開始並不接受穿泳裝、吻戲、床戲等比較大尺度的劇情，在詳細談過後，張曼玉最終答應接演，豈料，張曼玉的經紀公司邵式認為她片酬太低，要求加5萬港幣（約新台幣20萬），讓楊凡陷入抉擇。

其實楊凡有考慮換角，原因除了與張曼玉片酬談不攏外，另外就是全世界都認為玫瑰較適合由鍾楚紅來扮演，苦惱的他因此跑去問鍾楚紅是否能演這角色，誰知道鍾楚紅竟直接拒絕，她認為自己與張曼玉是朋友，不能隨便搶對方的角色，二來是因為楊凡已跟張曼玉簽約，大家都已經知道她是玫瑰，最後楊凡只能選擇加片酬，繼續跟張曼玉合作，也因鍾楚紅義氣之舉，與張曼玉當年才沒有「爭角色」而失和。