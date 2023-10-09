互動資通董事長郭承翔表示，消費者逐漸恢復對節慶和活動的參與，然而面對經濟不確定性以及通膨帶來造成生活的衝擊，使消費者重新思考消費需求與態度，這也讓品牌商相對獲得客戶的成本變高。由於智慧型手機的高普及率，EVERY8D團隊協助客戶在顧客的消費旅程中，運用成本低但觸及率高的簡訊，不但鞏固舊客，還能開拓新客，因此成為今年行銷策略中不可或缺的一環。

EVERY8D觀察到今年簡訊行銷三大重點，1.簡訊行銷與節慶消費潮緊密結合：隨著疫情的緩解，節慶檔期和各種行銷活動變得更加頻繁，人們也重新投入日常社交與享受娛樂中。例如，百貨零售客戶就擅用簡訊發送節慶祝賀訊息、限時優惠及VIP活動通知等，會員不但在最短時間收到訊息，節慶檔期所貢獻的活動營業額更超過40％。

2.用精準簡訊觸動通膨下的聰明購物：面對通膨帶來的生活壓力，消費者更是精打細算，透過各種管道及時間找尋好康優惠。第四季接踵而來的百貨周年慶、電商購物節、萬聖節到聖誕節等，若能先進行精準族群輪廓分析，再搭配消費旅程以及簡訊多元化的功能，傳送更貼近需求的優惠訊息，將能激發購買行動。

3.精準定位的LBS區域發訊詢問度變高：雖然疫情帶動網路購物行為，與外送外賣的生活習性，但隨著人潮回流，許多連鎖門市的生活消費或餐飲品牌開始積極進行門市拓點。除了替實體門市掌握商圈人流、帶動造訪人潮、提高銷售業績，再加上縣市政府、企業密集舉辦各種展會活動，結合定位的LBS區域訊息簡訊發送於第3季詢問度明顯增加。

EVERY8D指出，不論是利用靜態發訊或動態定位，建議可加強搭配精準的手機簡訊廣告投遞。透過目標族群輪廓的分析，針對活動所在位置進行篩選，再發送促銷活動訊息，如開幕活動、節慶限定優惠等，將對的訊息傳給有需要的人，提高參與度及購買意願。