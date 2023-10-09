因租房退押金問題，大陸西安一名20歲的程姓女大學生和71歲任姓房東發生了糾紛，受到辱罵的程女於2021年12月12日喝下農藥自殺。今年4月13日，西安市新城區人民法院作出一審判決，判被告任男向原告（程某父母）賠償醫療費、喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金，合計人民幣19萬4643元（約新台幣87萬元）。

《紅星新聞》報導，任男近日參加《德藝雙馨•百強藝術家》詩詞大賽，其創作參賽的首篇詩詞名為《思念》，題材竟取自程女的悲劇。對此，程女閨蜜小朱（化名）簡直不敢置信，傻眼直呼「他怎麽好意思活得這麽坦然？」任男則稱，他這樣做是因為此事「對我也是個警告，告誡每個人都要堅強生活」。

報導指出，這次大賽由北京墨海書畫院主辦，協辦單位是墨客文雅文化傳媒，贊助單位為雲南省國際旅行社有限公司。比賽設有狀元獎1名，榜眼獎1名，一等獎3名，二等獎5名，三等獎10名，優秀獎50名。截至目前，一共有533名作者的作品參賽，任男作品獲得的票數為30票，排名139名。

媒體欲就參賽要求等多次撥打組委會王老師的電話，但截至發稿時間為止，對方沒有接聽電話。不過，從大賽官網披露的內容看，主要要求「內容積極健康向上，謝絕平庸，不得含有涉及暴力、庸俗、色情、宗教禁忌、法律禁止的內容」外，無其他特別要求。