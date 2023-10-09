桃園市警局交通警察大隊在高鐵桃園站站1號門、8號門臨時接送區建置「違規停車偵測科技執法設備」。6月15日啟用以來至10月，3個半月計取締違停3477件，由最高峰平均每天偵測違停152件，下降至平均每日取締違停約21件，下降幅度達86.2％。

警方統計，6至10月平均每日違停由152件，逐月下降至49件、34件、17件及21件；每月取締違停件數由1495件，逐月下降至1048件、492件及442件。每日違停情形下降約131件，下降幅度達86.2％，民眾亦紛紛留言警察局，建議應持續擴大違停科技執法，以維護高鐵周邊行車順暢。

警方表示，桃園高鐵接送區違停情形減少，周轉率也大幅提升，於臨時接送區旁並有30分鐘內免費停車場，請民眾多加利用；利用免費停車，除節省民眾接送時間，並能減少民眾不必要之臨停糾紛。另外並提醒民眾，臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規臨時停車處300元至600元罰鍰，違規停車處600元至1200元罰鍰。