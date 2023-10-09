中國物流與採購聯合會9日公布9月份中國大宗商品指數為103.6％，較上月上升0.9個百分點。指數連續上升，升至2020年8月份以來的最高點。這也是指數連續兩個月呈現月增長，顯示當前大陸國內的大宗商品市場穩中向好。

央視新聞報導，具體來看，大宗商品供應指數略有回升，銷售指數持續上升，顯示大宗商品供應增長平穩，大陸國內市場需求良好。

從各主要商品來看，汽車供應量止跌回升，煤炭、有色金屬和化工供應量繼續增加，且增速加快，鋼鐵、鐵礦石和成品油供應量雖繼續增加，但增速有所放緩。

在宏觀政策利多的護航下，以及傳統需求旺季的來臨，市場銷售情況向好，大宗商品銷售增速較上月有所加快。各主要商品中，銷售量呈現全面增加的局面。

綜合來看，9月份大宗商品供需聯動上升，特別是需求端上升力度強於供應端，商品庫存壓力得到持續緩解，大陸國內大宗商品相關企業生產經營環境進一步改善，行業穩中向好的態勢繼續深入發展。

中國物流信息中心主任劉宇航表示，大宗商品整個情況好轉，也說明中國經濟在逐步地轉好，市場在逐步地回暖，整個經濟活動在逐步地活躍。

專家表示，隨著政策效應持續顯現，經濟回升力度將進一步增強，製造業生產活動持續加快，市場需求有望繼續恢復，10月份大宗商品市場仍將維持穩中向好的發展態勢。