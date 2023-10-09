以色列幾日前遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲而損傷慘重，退役球星「阿瑪」史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）在IG公開喊話力挺祖國，他自認是猶太人，離開NBA之後前往以色列打球，並成為一支職業球隊的股東。然而史陶德邁爾主要把炮火集中在美國黑人民權團體「BLM」的支持者身上。

史陶德邁爾在IG寫道：「哈瑪斯綁架孩童、殺害老人與婦女，這是懦夫的行徑。而且你們這些BLM的支持者卻一言不發，你們還說要『弄清楚狀況才會評論」。這還不夠清楚嗎？綁架孩童、殺害婦女老人，發生在任何地方都不對。」

愈寫愈氣憤的史陶德邁爾把粗話都搬出來，痛罵那些不願聲援以色列的政治人物，「你們都去死吧，還有你們成天叫嚷著BLM現在卻不敢吱聲的人，你們也去死吧。（以色列）這裡是世上唯一可以讓我研習祖先文化的地方。」在他慷慨陳詞之後不久，這篇文章就被下架了。

NBA球星厄文（Kyrie Irving）去年引爆反猶風波，看板球星詹姆斯（LeBron James）以前也得罪過猶太人而道歉。聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）即是猶太人，這次以巴衝突再起，聯盟在第一時間與球員工會發出聲明：「我們為以色列的罹難者哀悼，譴責一切的恐怖分子行為。我們與以色列人民站在一起，為他們全境的和平祈禱。」