巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列，造成嚴重死傷，以色利也有所回應，轟炸加薩走廊，雙方衝突已經升級成戰爭，市場關注對全球經濟的影響，國際油價已經因此事跳漲5%，若衝突時間拉長、範圍擴大，恐會讓全球經濟蒙上一層陰影。

CNN、CNBC報導，當以巴衝突發生後，美股期貨紛紛走低，道瓊期貨下跌超過200點，跌幅約0.5%，標普與那斯達克期貨也挫低逾0.6%，布蘭特原油價格跳漲逾5%，美國西德州原油價格也上漲將近5%，市場情緒相當緊繃。

專家提到，雖然以色列並非主要產油國，但中東地區富含石油，如果該地區的情勢出現變化，就會讓許多投資者感到不安。接下來需要關注衝突持續的時間與規模，專家表示，「如果時間拉長，就可能對全球經濟造成傷害。」

全球經濟好不容易擺脫疫情帶來的衝擊，此次以巴衝突是今年最大的「黑天鵝」事件，短期內市場恐免不了震盪。澳盛集團分析師Brian Martin和Daniel Hynes認為，目前市場評估衝突的範圍、持續時間和油價受影響的程度是有限的，但還是會有較高的波動。

兩人也提到，市場關注的重點在於，以巴衝突的範圍是否侷限在該地區，還是會擴大至其他地方，尤其是沙烏地阿拉伯。